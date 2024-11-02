野球解説者の井口資仁氏（49）が2日、タレントの中居正広（52）が番組MCを務めるテレビ朝日「中居正広の土曜日な会」（土曜前11・30）に出演。大谷翔平投手（30）、山本由伸投手（26）の来季成績を予想した。ドジャースはこの日、2020年以来4年ぶり8度目のワールドシリーズ制覇を祝し、本拠のロサンゼルスで大谷翔平投手（30）、山本由伸投手（26）らが参加して優勝パレードを実施した。井口氏は、投手の復帰が見込まれる大