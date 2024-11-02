戦後、船で米国に渡り、スイスで生きた画家・横井照子さん（1924〜2020）の展覧会が、故郷の愛知県津島市で始まった。生誕100年を記念して、市が企画。担当者は「郷土の芸術家を知ってほしい」と話している。映画「Teruko Yokoi-Art in the Making」から横井照子さん=里信邦子スピリグさん提供横井さんは名古屋市で生まれ、その後まもなく津島市に移った。6歳のころから油絵の手ほどきを受け、県立津島高等女学校（現・県立津