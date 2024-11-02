タレントの才木玲佳が2日、自身のエックス、インスタグラムを通じて一般男性との結婚を報告した。【写真】「お相手は一般の方です」才木玲佳、結婚相手との2ショット才木は「事務所退所のご報告と連日で恐縮ではございますが、私、才木玲佳は、かねてよりお付き合いしていた方と結婚しましたことをご報告いたします」と発表。「お相手は一般の方です。親友のように一緒にいて楽しく、居心地の良い存在であり、恋人として過ごす