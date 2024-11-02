Mrs. GREEN APPLEが、ロングヒットアルバム『ANTENNA』の制作過程に密着したドキュメンタリー映像をYouTubeで公開した。本映像は、彼らが2023年7月5日にリリースした5枚目のオリジナルフルアルバム『ANTENNA』限定盤付属DVDに収録されている、アルバムの制作過程に密着したドキュメンタリー映像「Documentary -- Episode 3 “ANTENNA”」だ。およそ150分に及ぶこの映像をMrs. GREEN APPLEのYouTubeチャンネルで全5回に分けて特別公