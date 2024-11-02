現地時間11月1日、米デルマー競馬場で行われた第8R・ブリーダーズカップジュベナイルフィリーズターフ（G1・芝1600m）でR.ムーア騎乗、レイクヴィクトリア（牝2・A.オブライエン）が快勝した。2着にメイデイレディ（牝2・J.リー）、3着にナイトロジェン（牝2・ｍ。キャシー）が入った。勝ちタイムは1:34.28（良）。断然人気に推されたレイクヴィクトリアが無傷の5連勝でG1を3勝目をマークした。ライアンムーアが見事な手綱さば