◇ルヴァン杯決勝名古屋−新潟（2024年11月2日東京・国立競技場）ルヴァン杯の決勝は2日に東京・国立競技場で行われ、3年ぶりの優勝を狙う名古屋と初タイトルが懸かる新潟が対戦。チケットは完売。会場の東京・国立競技場のスタンドは満員の大観衆で埋め尽くされ、最高の雰囲気の中で試合がキックオフした。生中継したフジテレビで解説を務めた元日本代表MFの小野伸二氏（45）は試合直前のピッチで「ここにいても熱気