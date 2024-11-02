ドイツ１部バイエルン・ミュンヘンが、日本代表ＤＦ伊藤洋輝（２５）の復帰へ細心の注意を払っているようだ。今夏に同１部シュツットガルトから加入した伊藤は、７月末のプレシーズンマッチで中足骨を骨折。新天地での公式戦出場はなく、復帰へ向けたメニューをこなしている中、ドイツメディア「ビルト」は、伊藤が先月３１日にリハビリコーチ、シモン・マルティネロ氏とマンツーマントレーニングを行っている様子を報道した。