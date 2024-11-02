トム・クルーズが、1990年製作のレース映画『デイズ・オブ・サンダー』の続編企画に契約交渉中であることがわかった。米、などが報じている。 『デイズ・オブ・サンダー』は、『トップガン』（1986）のトニー・スコット監督とトム、そしてパラマウント・ピクチャーズが再びタッグを組んだ一作。トム演じる若きドライバーのコール・トリクルが、伝説の元ドライバーとチ