グラビアアイドルの似鳥沙也加が10月31日（木）、超ハイレグレオタード姿を公開した。【別カット】似鳥沙也加、寝顔まで可愛い写真集アザーカット100万人を超えるフォロワー数を誇り、“インスタグラビア”の先駆者として絶大な人気を誇る似鳥沙也加。似鳥は31日、「今日も一日おつかれ様でした」とXを更新。鼠径部のぞく超ハイレグなレオタード姿を公開した。投稿には「疲れ吹っ飛ぶー！ たまらん！」「綺麗」「お疲れ様でした！