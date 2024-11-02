10月26日に衆議院選挙が行われ、与党であった自民党と公明党が大きく議席を減らした。議席数を増やしたのが立憲民主党と国民民主党、れいわ新選組だった。日本維新の会と共産党は議席数を減らした。この中で、まず自民党と国民民主党に注目した。この二つの政党が出すメッセージからは、主体的に状況を構成していこうという意志が感じられる場面があったからだ。石破首相が誕生した時には、その安全保障についての見識や原理原則を