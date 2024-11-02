俳優の橋本環奈さんが主演する連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合、月〜土曜午前8時ほか）。第6週「うち、ギャル、やめるけん」（11/4〜11/8）の第26回あらすじを紹介します。第26回（11月4日放送）あらすじフェスティバルの打ち上げで父・聖人（北村有起哉さん）の、ギャルになった歩（仲里依紗さん）に対する本音を聞いた結は、突然ギャルをやめると宣言する。聖人以外の家族はその決断に驚くが、当の聖人は二日酔いで自分が何