気象台は、午後1時18分に、大雨警報（浸水害）を和歌山市、海南市、橋本市、有田市、岩出市、紀美野町、美浜町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】和歌山県・和歌山市、海南市、橋本市、有田市、岩出市、紀美野町などに発表北部では、2日夕方まで低い土地の浸水に、2日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■和歌山市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日夕方にかけて警戒1時間最