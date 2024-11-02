気象台は、午後1時11分に、大雨警報（浸水害）を奈良市、大和高田市、桜井市、香芝市、上牧町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】奈良県・奈良市、大和高田市、桜井市、香芝市、上牧町に発表北部では、2日夕方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■奈良市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水2日夕方にかけて警戒1時間最大雨量50mm■大和高田市□大雨警報【発表】・土砂災害