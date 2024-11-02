日本プロ野球機構（NPB）は2日、日本シリーズ第6戦の雨天中止を発表しました。これで第6、7戦は順延となり、翌3日に第6戦、4日に第7戦が行われます。DeNAがここまで「3勝2敗」と日本シリーズ制覇に王手をかけている中での中止。予告先発は1日時点でDeNA・大貫晋一投手とソフトバンク・有原航平投手と発表されていました。なお観戦チケットは「第○戦」表記が有効となるということです。