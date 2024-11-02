慶応大卒で元筋肉アイドル、元プロレスラーのタレント・才木玲佳（３２）が２日、自身のＳＮＳを更新。一般男性との結婚を発表した。１日に所属事務所の退所を発表していた才木はインスタグラムに「連日で恐縮ですが、ご報告です」と記し、水色のウェディングドレスを着た写真と直筆の書面をアップ。「私、才木玲佳はかねてよりお付き合いしていた方と結婚しましたことをご報告いたします。お相手一般の方です。親友のように