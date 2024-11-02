長野・山ノ内町の竜王マウンテンリゾートで、雲海と夕日を掛け合わせた絶景が目撃された。通常、雲海は早朝が狙い目とされるが、この場所では特殊な地形の影響で、夕日に照らされる雲海を見ることができるのだという。夕日に染まる激レアな「黄金色の雲海」トルコの最大都市イスタンブールで目撃されたのは、眼下に雲が広がって海のように見える自然現象・雲海だ。さらに長野・山ノ内町では、雲海と夕日を掛け合わせた絶景が目撃さ