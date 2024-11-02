阪神は2日、長坂拳弥捕手（30）が愛知県内の病院で「右肘関節鏡視下滑膜及び骨棘（こっきょく）切除術」を受けて無事に終了し、同日退院したと発表した。長坂は「肘の不安もなくなりましたし、来年は勝負の年だと思っているので、しっかりオフシーズンも覚悟を持って過ごしていきたいと思います」とコメントした。プロ8年目の今季は5試合の出場にとどまった。