ボウリング場「サンケイボウル」(京都府福知山市)は、今回大規模な店舗リニューアルを実施し、2024年11月2日(土)より「アメリカンレトロ」をテーマに、従来のイメージを刷新する、新しい空間として生まれ変わります。 京都サンケイボウル ボウリング場「サンケイボウル」(京都府福知山市)は、今回大規模な店舗リニューアルを実施し、2024年11月2日(土)より「アメリカンレトロ」をテーマに、従来のイメージを刷新する、新