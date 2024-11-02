あじかんは、ペットボトルタイプの焙煎ごぼう茶「おいしい！ごぼう茶」を、2024年11月1日(金)より、自社通販サイトにて販売を開始し、その後随時全国のスーパーやドラッグストアへ展開します。 あじかん「おいしい！ごぼう茶」 容量：500mlペットボトル発売日：2024年11月1日賞味期限：12カ月【一般販売仕様・価格】内容量：500ml／本希望小売価格：173円(税込)11月1日以降、西日本を中心にスーパーや