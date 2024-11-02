気象台は、午後0時49分に、大雨警報（土砂災害）を富山市、小矢部市、射水市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】富山県・富山市、小矢部市、射水市に発表富山県では、3日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■富山市□大雨警報【発表】・土砂災害3日明け方にかけて警戒■小矢部市□大雨警報【発表】・土砂災害3日明け方にかけて警戒■南砺市□大雨警報・土砂災害3日明け方にか