気象台は、午後0時47分に、大雨警報（土砂災害）を彦根市、長浜市、近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市、米原市、日野町、竜王町、愛荘町、甲良町、多賀町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】滋賀県・彦根市、長浜市、近江八幡市、甲賀市、湖南市、東近江市などに発表滋賀県では、2日夜のはじめ頃まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■大津市南部□大雨警報・土砂災害2日夜のはじめ頃