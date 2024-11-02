¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¡Ê±¦¡Ë¤¬¤Ï¤ª¤Ã¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï¸½ÃÏ1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÂçÃ«¤¬Î®Äª¤Ê±Ñ¸ì¥¹¥Ô¡¼¥Á¤òÈäÏª¡ª¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥·¡¼¥óËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Áª¼ê¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤ÏÂçÃ«¤âÎ®Äª¤Ê±Ñ¸ì¤Ç