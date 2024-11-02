１１月２日の東京５Ｒ・２歳新馬戦（芝２０００メートル＝１０頭立て）は、戸崎圭太騎手が騎乗したアロヒアリイ（牡、美浦・田中博康厩舎、父ドゥラメンテ）が勝利。単勝１・７倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは２分２秒１（稍重）。五分のスタートを決めると中団の内を追走。直線で外に出されると上がり３ハロン最速タイとなる、３４秒３の末脚で突き抜けた。４代母にバレークイーンを持つ良血が、素質の高さを見せつける勝