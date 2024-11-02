「ＴＯＫＩＯ」元メンバー・山口達也さんが２日に自身が代表取締役代表を務める「株式会社山口達也」の公式サイトを更新し、再婚を発表した。「ご報告」と題して報告。「芸能界を去って６年半、社会に戻って２年が経とうとしています。今こうして穏やかに生きていられることをとても有難く思っています。『社会の一員として生きる』という、夢のような目標を、ひとつ達成することが出来ました。これもひとえに、皆様が支えてく