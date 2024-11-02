隣人の高齢男性の装着する酸素吸入器のチューブを切り付けて脅迫するなどしたとして、島根県警松江署は１日、松江市の無職の女（５１）を暴力行為処罰法違反と住居侵入の両容疑で緊急逮捕した。容疑を認めているという。発表によると、女は同日午前７時３０分頃、隣に住む一人暮らしの７０歳代男性方に玄関から押し入り、「お前殺すぞ」などと言って、ベッドに座っていた男性が装着していた酸素吸入器のチューブを包丁で切り付