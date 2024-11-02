【ホビーラウンド31】 開催日時：11月2日10時～16時 会場：東京都立産業貿易センター 台東館4F （東京都台東区花川戸2-6-5） 入場料 事前購入：1,430円 当日購入：1,760円 ボークスは、11月2日に開催しているイベント「ホビーラウンド31」にて、ガレージキット「HSGK 1/100 ツァ