今年8月から首都圏を中心に連続で発生している強盗事件。一連の事件は指示役にあたる人物が匿名性の高いアプリなどで高額報酬をちらつかせ、実行役を募る「闇バイト」によるものとみられている。【写真】初期メンバーと並んで写る”メン地下アイドル”時代の久保田陸斗容疑者（21）。逮捕時の黒髪とは違い、キレイな金髪が映える10月17日に千葉県市川市の民家に押し入り女性に暴行を加えた事件で、強盗致傷などの疑いで公開指