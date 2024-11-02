元衆院議員の金子恵美氏（46）が2日、日本テレビ系「ウェークアップ」（土曜午前8時）に生出演し、衆院選で過半数割れした与党の自民党内での責任論について持論を語った。番組では政治ジャーナリスト田崎史郎氏が、与党や自民党の過半数割れの敗因について、裏金問題で非公認となった「裏金議員」の地区の政党支部にも「活動費」名目で2000万円がが振り込まれていた問題が決定打と指摘。「これは石破さんが指示して出したわけでは