子供がなりたい人気職業ナンバー1のYouTuber。だが「元反社」「元不良」を名乗る者たちが低レベルな争いを繰り広げるアウトロー系と呼ばれる一部界隈は、とても子供に見せられたものではない。威張る、煽る、晒すのオンパレードでしまいには「殺しに行く」。“ヤバすぎる”と注目を集めていた女性配信者はとうとう刃傷沙汰まで起こしてしまった。＊＊＊【閲覧注意】「ぶっ飛んでいるけど美人」。殺人未遂容疑で逮捕された水口