東海道新幹線は、中国地方での大雨の影響で一時全線で運転を見合わせるなどダイヤが乱れていて、東海地方も2日昼すぎから大雨に注意が必要です。JR東海によりますと、東海道・山陽新幹線は広島駅と新岩国駅の間の大雨の影響で、2日午前10時過ぎから東京-博多間の全線で運転を見合わせましたが、11時過ぎから順次運転を再開しています。3連休初日の名古屋駅は多くの旅行客で混雑し、改札の中に入れない人でコンコースが
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