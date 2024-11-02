「第96回アカデミー賞視覚効果賞」などを受賞した映画「ゴジラ−1．0」で監督を務めた山崎貴氏が、「ゴジラ」の新作を製作する。山田裕貴、ホアキン・フェニックスとの対面にソワソワ！「『ゴジラ−1．0』見ましたか？と聞いてみようかな」「ゴジラ−1．0」は、2023年度実写邦画映画で1位となる興行収入76．5億円を突破。「第96回アカデミー賞視覚効果賞」をアジアで初めて受賞したことをはじめ、海外の映画賞で50以上の最優秀賞を