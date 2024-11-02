令和6年秋の褒章受章者が発表された。本紙関係の受章者は次の通り(敬称略)。農林水産省関係黄綬褒章＝飯塚正男（正和フード丸正春社長）、平井達雄（西利副会長）、福井正一（フジッコ社長）▽藍綬褒章＝郄岡慎一郎（人形町今半会長、元日本フードサービス協会会長）経済産業省関係黄綬褒章＝植田滋（四国化工機社長）、國津元司（ダイドーベンディング近畿社長） 平井達雄氏（西利副会長）植田滋氏（四国化工機社長