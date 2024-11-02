ホットドッグが新たなペット専用ブランド「コミフPETS」にて愛犬の健康をサポートする総合栄養食を販売中。 コミフPETS「総合栄養食」  ■コミフPETS総合栄養食鶏肉＆豚レバー内容量：100g/1袋、240g/1袋の2タイプ金額：100g 495円(税込)、240g 990円(税込)■コミフPETS総合栄養食馬肉＆豚レバー内容量：100g/1袋、240g/1袋の2タイプ金額：100g 495円(税込)、240g 990円(税込)ホットドッグが新たなペット専