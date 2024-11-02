韓国・仁川（インチョン）国際空港公社は、事前申請者に限り、芸能人専用ゲートを運営すると対策を打ち出したが、国政監査およびメディア報道により提起された、さまざまな意見を考慮し、「施行予定であった『多衆密集状況誘発の恐れがある、有名人の専用出入り口使用手続き』の施行を取りやめる予定」であると明かした。施行前日に下した決定だった。 【写真】ビョン・ウソクは日本でも人気の俳優 この事態について、