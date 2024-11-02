「ザ・エンターテイナー」 自身が設立した芸能事務所・JYPエンターテインメントで2PMやTWICE、Stray Kidsといったグローバルグループを次々と生み出す名プロデューサーであり、"元祖タンタラ(エンターテイナー)"として自身も精力的な音楽活動を続けるJ.Y. Park(パク・ジニョン)。日本ではNiziUやNEXZを誕生させた「Nizi Project」の仕掛け人としても抜群の知名度を誇る彼が、新たに手がけたオーディション番組「ザ・エンター