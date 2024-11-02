国民民主党は立憲民主党、公明党と会談を行い、政策協議を続ける方針を示しました。交渉役を担うキーマン・榛葉賀津也幹事長（57）が注目されています。【画像】榛葉幹事長の“愛ヤギ”やんちゃなビリーくんプロレス「大仁田厚が同期当選」■国民民主党与野党と会談で“ラブコール”日を追うごとに存在感を増している国民民主党。先月31日に自民党と会談を行い、今月1日は立憲民主党と会談を行いました。榛葉幹事長「立憲