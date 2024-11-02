まさかの事態だ。ルヴァンカップの決勝戦が行われる11月２日、雨の影響で東海道・山陽新幹線が運転見合わせに。JR東海公式のXでは11時過ぎに「名古屋駅新幹線ホームへの入場制限は終了しております。現在、名古屋駅新幹線北口改札は大変混雑しています」などと発信していた。【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！すでに運転は再開されているようだが、Xでは「名古屋サポ」