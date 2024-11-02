仕事終わり、閉園ギリギリの保育園に子どもたちをお迎えにいくグッドスリープ(©good.sleep7416)さん。グッドスリープさんは、いつも同じパパに出会います。子どもたちは仲良しでも、どこかよそよそしいパパたち。今回は、パパたちのわが子を愛する想いに、ほっこりするエピソードをご紹介します。 ©good.sleep7416 ©good.sleep7416 ©good.sleep7416 &#169