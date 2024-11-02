競馬新聞「馬サブロー」が誇るＰＯＧマスター、木村拓人（美浦）と塩手智彦（栗東）がお送りするＰＯＧ情報。東西のトレセンでつかんだ情報をお伝えします。だいぶ２歳戦も進んでおり、今週は東西で重賞があります。そしてクラシックを占う東スポ杯２歳Ｓ、京都２歳Ｓがあり、年末のＧ１へとなります。皆さまの指名馬の活躍はいかがですか？ 残りの２歳戦も期待しながら見ていきたいですね。さて牝馬クラシックに直結するア