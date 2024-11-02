メロディック・パンクバンドSpecialThanksが、全国ツアー『PUNK RECORDS Tour 2024-2025』の初日公演を、10月27日に千葉LOOKで開催。4年ぶりにリリースした渾身のフルアルバム『PUNK RECORDS』を引っ提げて、バンドへの情熱がほとばしる最高の一夜を繰り広げた。オフィシャルレポートを掲載する。関連記事：SpecialThanksが語る、パンクなアルバムを作った理由、フルアルバムとCDへのこだわり最初に登場したのは、ゲストのTOTALFAT