“国1の裏ルート”になるかも？南北に長い藤沢の“新たな幹線”神奈川県藤沢市は2024年10月31日、都市計画道路「善行長後線」の未整備区間140mが12月1日に開通すると発表しました。南北に長い藤沢市内を横断する新ルートとなりそうです。開通する善行長後線の未整備区間（画像：藤沢市）。善行長後線は小田急江ノ島線の善行駅付近から、線路の西側を北上し、長後駅付近までつながる計画の道路です。線路の東側に並行する国道46