世界陸上競技連盟の独立監視部門のインテグリティー・ユニット（ＡＩＵ）は１日、男子競歩選手の池田向希（２６）＝旭化成＝が、ドーピング違反の疑いで暫定的な資格停止処分を受けたことを発表した。トップ選手に対し、競技会、あるいは日常の抜き打ち検査で血液データを蓄積して変化を調べる「生体パスポート」で疑わしい数値を示したという。池田は２０１７年に静岡・浜松日体高から東洋大に入学。２１年に卒業し、旭化成に