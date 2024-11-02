◆第４１回ブリーダーズカップクラシック・Ｇ１（現地時間１１月２日、米国・デルマー競馬場・ダート２０００メートル）現地時間の１日、ＢＣクラシックに出走するウシュバテソーロ（牡７歳、美浦・高木登厩舎、父オルフェーヴル）、デルマソトガケ（牡４歳、栗東・音無秀孝厩舎、父マインドユアビスケッツ）、フォーエバーヤング（牡３歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）がそれぞれ、デルマー競馬場のダートコースを