気象台は、午後0時4分に、洪水警報を岡山市、総社市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】岡山県・岡山市、総社市に発表岡山県では、2日夕方まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■岡山市□大雨警報・土砂災害2日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】2日夕方にかけて警戒■笠岡市□大雨警報・土砂災害2日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨