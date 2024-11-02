２日の福島３Ｒで、単勝１０番人気サノノロンドンに騎乗した小林美駒騎手（１９）＝美浦・鈴木伸＝が勝利。好スタートを決めて果敢にハナを奪うと、向正面は他馬を大きく引き離す大逃げに。勝負どころから後続との差は徐々に詰まっていったが、直線で再び突き放した。６月２３日の函館１２Ｒで左肩を脱臼骨折し、戦線離脱。先週土曜に約４カ月ぶりに復帰を果たしていた。この勝利で中央、地方を合わせた勝利数は３０勝になり、