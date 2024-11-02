中国の道ばたでポン菓子を作る屋台が爆発し、粉じんが舞う事態がカメラに捉えられた。店主はポン菓子の機械で焼き栗を作ろうとしていたと話しており、爆発後、あたりには栗が散乱していたという。機械の近くには店主と女性がいたが、けがはなかった。甲高い機械音…直後“ドーン”と爆発中国・山東省で16日、秋の夜長に道ばたで撮影されたのは、現場に突如鳴り響く大きな金切り音。そして突然、何かが爆発した瞬間だ。当時、身をか