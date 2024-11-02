ゴンチャは、来年（2025年）正月に数量限定で販売する福袋『Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2025（ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2025）』の予約受付を、11月12日（火）午前10時より、ゴンチャLINE公式アカウント限定でスタートします。昨年は2時間で即完売するなど、毎年好評だというゴンチャの福袋。2025年版は、”皇帝に貢ぐ茶”という「貢茶（ゴンチャ）」の由来になぞらえ、上質なお茶を本格的に楽しむことで“