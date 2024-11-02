今回は、北海道発・冬季限定スイーツ『SNOWS』をご紹介します。 北海道の新定番！人気スイーツ 画像：北海道コンフェクトグループ株式会社 北海道発・冬季限定スイーツ『SNOWS』は、2021年1⽉にラングドシャ『スノーサンド』が登場して以来、大人気となり今や“入手困難なスイーツ”のひとつ。 洗練されたパッケージデザインと唯一無二のお菓子は、北海道の新定番スイ}