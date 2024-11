心的外傷(トラウマ)は人生にさまざまな影響を及ぼすことがわかっており、過去の研究では幼少期のトラウマが成人の健康や経済状況に関連していることがわかっています。新たな研究では、人生で経験したトラウマが人生の終末期の痛みやうつ病、孤独などに関連していることが報告されました。The prevalence of lifetime trauma and association with physical and psychosocial health among adults at the end of life - Duchowny -