西日本を中心に昨夜から続く大雨の影響で、山陽新幹線が運転見合わせとなっています。台風21号から変わった温帯低気圧や前線の影響で、九州北部や中国地方を中心に大雨となっています。JR西日本によりますと、山陽新幹線は広島と博多の間の上下線で運転を見合わせていて、運転再開は、正午ごろを見込んでいます。また、JR東海によりますと、東海道新幹線でも一時、東京と新大阪間の上下線で運転を見合わせましたが、午前11時すぎ、